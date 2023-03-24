Происшествия

Два жилых дома горели в Пушкиногорском районе

Два жилых дома горели в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

24 марта в 14:56 в ведомство сообщили о пожаре в доме №12 по улице Горной в Пушкинских Горах. В жилом доме огонь повредил потолок. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

В пушкиногорской деревне Савины изнутри полностью выгорел жилой дом по всей площади, сгорела кровля. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Кроме того, в Пскове на улице Машиниста горела хозяйственная постройка. Предполагается, возгорание произошло из-за поджога.