Происшествия

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Островском районе

Боеприпас времен Великой Отечественной войны обнаружили в Островском районе 26 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в деревне Березница Островского района, на приусадебном участке идентифицировала боеприпас времен Великой Отечественной войны.

В тот же день возгорание произошло в Великих Луках. В здании Великолукского локомотиворемонтного завода на Октябрьском проспекте в помещении цеха ремонта колесных пар на полу произошло тление утеплителя. По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.