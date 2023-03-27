Происшествия

Житель Струг Красных избил сожительницу из-за ревности

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Струг Красных, который избил сожительницу из-за ревности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Струго-Красненского района.

Установлено, что 23 февраля обвиняемый, ранее привлекавшийся к административной ответственности за нанесение побоев, дома в ходе ссоры, возникшей на почве ревности, нанес потерпевшей несколько ударов кулаками в область головы.

Уголовное дело возбудили по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до 6 месяцев.