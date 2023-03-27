Происшествия

Мусор горел в девятиэтажном доме в Пскове

Мусор горел в девятиэтажном доме в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание потушили до прибытия сотрудников ведомства. О нем сообщили в 19.18 27 марта. Пожар произошел в многоквартирном доме во втором подъезде на девятом этаже по улице Печорской. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Кроме того в новоржевской деревне Берёзовец сгорело бесхозное строение. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица.