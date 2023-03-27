Происшествия

Безработный пскович попался на краже барсетки с деньгами

Две кражи имущества раскрыли сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

19 марта в Пскове около 12:00 с крыльца у одного из финансовых учреждений на Октябрьском проспекте украли барсетку с документами и деньгами в сумме около 40 тысяч рублей. Забывший ее мужчина обратился за помощью в полицию.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №2 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятии. В кратчайшие сроки установлен подозреваемый в совершении данного противоправного деяния - безработный пскович 1981 года рождения.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Еще одну кражу в Пскове совершили в тот же день ночью. Из дома по улице Никитченко, разбив стекло, украли электроинструменты, а также телевизионную приставку. По подозрению в совершении кражи задержали безработного и ранее судимого жителя Псковского района 1987 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Похищенное изъято. Проводится расследование.