Происшествия

Пенсионерка в одном из регионов выкинула из окна маленького правнука

Пенсионерка, которая пыталась убить правнука, предстанет перед судом. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

По данным ведомства, пенсионерка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вытолкнула маленького правнука из окна своей квартиры в Кушве. При падении ребенок ударился головой и был экстренно госпитализирован.

Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушибы разных частей тела. После лечения ребенка выписали из больницы.

В отношении прабабушки пострадавшего возбудили уголовное дело за покушение на убийство правнука. Отмечается, что пенсионерку признали невменяемой. В данный момент уголовное дело передано на рассмотрение в суд.