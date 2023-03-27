Происшествия

Псковича задержали за кражу морепродуктов из магазина на улице Труда

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл из магазина в Пскове упаковку с морепродуктами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания Росгвардии «Псковский» 28 марта, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего псковича, который пронес через кассовый упаковку с морепродуктами, не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.