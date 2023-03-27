Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
и снова в грязи
Топ учебных заведений
Оплата за ОДН с марта
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Антон Минаков о работе ЛДПР
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
Договор с «Псковэнергосбыт»
Господин Рейтингомер
Защита для псковских предпринимателей
досрочный выход на пенсию
Оазис здоровья под Псковом
форум работающей молодежи
о показаниях электросчётчика
Парк у реки Милевки
 
 
 
ещё Происшествия 27.03.2023 08:130 Великолучанин похитил деньги с банковского счета собутыльника 29.03.2023 11:110 Почти 600 жителей Невельского района остаются без электроснабжения 29.03.2023 11:080 Псковича задержали за кражу морепродуктов из магазина на улице Труда 29.03.2023 10:290 Поддельную банкноту сбыл житель Новоржева в Пскове 29.03.2023 10:070 Псковичи продолжают обогащать мошенников 29.03.2023 09:200 Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 22.03.2023 12:4612 Директор псковской управляющей компании объяснила крупные суммы в квитанциях за март 24.03.2023 16:130 Река Великая вышла из берегов в Пскове. ФОТО 22.03.2023 10:448 Псковичи возмущены повышением квартплаты в три раза 25.03.2023 21:580 Популярная среди россиян привычка оказалась одним из признаков деменции 22.03.2023 09:573 Псковского бизнесмена и экс-депутата Аркадия Маркова приговорили к лишению свободы за экстремизм
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Псковича задержали за кражу морепродуктов из магазина на улице Труда

29.03.2023 11:08|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который украл из магазина в Пскове упаковку с морепродуктами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания Росгвардии «Псковский» 28 марта, находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 31-летнего псковича, который пронес через кассовый упаковку с морепродуктами, не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции.

Теги: #происшествие #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о запрете рекламы интимных услуг по всей России?
В опросе приняло участие 125 человек
29.03.2023, 12:380 Коммунальные службы Великих Лук работают в усиленном режиме 29.03.2023, 12:350 Профессия блогера начала терять популярность в Псковской области 29.03.2023, 12:190 Филиал «Россети Северо-Запад» в Псковской области перевели на особый режим работы 29.03.2023, 12:130 Муниципалитетам Псковской области расширят перечень условий для предоставления бюджетного кредита
29.03.2023, 12:090 Ярмарки трудоустройства пройдут в Пскове и Великих Луках 14 апреля 29.03.2023, 12:050 Депутаты Парламентского Собрания Союзного государства возложили цветы к Вечному огню в Великих Луках 29.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Экосреда» 29.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 29 марта
29.03.2023, 11:570 Бюджет территориального ФОМС на 2023 год планируют скорректировать 29.03.2023, 11:470 Два человека травмированы в результате ДТП с выездом на встречную полосу в Пскове. ФОТО 29.03.2023, 11:430 Областной дом молодежи появится в Пскове 29.03.2023, 11:410 Борис Елкин назвал дороги, которые отремонтируют в Пскове в 2023 году
29.03.2023, 11:370 Спортивные площадки построят в четырех районах Псковской области 29.03.2023, 11:320 Бизнес-центр продают в Пскове за 50 миллионов рублей 29.03.2023, 11:280 Представители Союзного государства оценили качество продукции великолукского «ЗЭТО» 29.03.2023, 11:260 Не так много молодежи после учебы остается в Псковской области – комитет по труду
29.03.2023, 11:150 О муниципальной реформе поспорят Армен Мнацаканян и Артур Гайдук в программе «Армрестлинг» 29.03.2023, 11:110 Почти 600 жителей Невельского района остаются без электроснабжения 29.03.2023, 11:080 Псковича задержали за кражу морепродуктов из магазина на улице Труда 29.03.2023, 11:040 Отчет региональной Счетной палаты за 2022 год заслушал бюджетный комитет областного Собрания
29.03.2023, 10:580 Начинается видеотрансляция брифинга об итогах II регионального форума работающей молодежи Псковской области 29.03.2023, 10:530 Дорожная обстановка ухудшилась в Невельском районе 29.03.2023, 10:461 Директора коммерческой организации оштрафовали в Пскове 29.03.2023, 10:430 Западный склон обвалился на городище Воронич в Псковской области
29.03.2023, 10:350 «Экосреда»: Кандидат химических наук Лариса Никольская о качестве питьевой воды в Пскове 29.03.2023, 10:320 Андрей Михеев: Успешная реализация проекта «Титан-Полимер» - хороший пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса 29.03.2023, 10:290 Поддельную банкноту сбыл житель Новоржева в Пскове 29.03.2023, 10:190 Противоразмывные поезда дежурят в Псковской области во время паводка
29.03.2023, 10:070 Псковичи продолжают обогащать мошенников 29.03.2023, 10:010 Мужчин приглашают на съемки нового проекта «Блиндаж» в Псковской области 29.03.2023, 09:540 Псковский хлебокомбинат получит льготный кредит от Сбера по программе Минсельхоза 29.03.2023, 09:460 Региональный конкурс «Многодетная семья года» пройдет в Псковской области
29.03.2023, 09:340 Физра с барьерами 29.03.2023, 09:320 Умерла экс-главный архитектор города Пскова Любовь Николишина 29.03.2023, 09:300 Родителей хотят активнее привлекать к контролю за качеством горячего питания в школах 29.03.2023, 09:200 Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили в Псковской области
29.03.2023, 09:152 Фотофакт: Псковская инсталляция «Россия начинается здесь» не работает 29.03.2023, 09:010 Женщина погибла при пожаре в Себеже 29.03.2023, 09:000 Международная конференция к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова пройдёт в Пскове 29.03.2023, 08:451 В России вводится обязательная маркировка пива
29.03.2023, 08:280 Российские аналоги Coca Cola и Pepsi подпадут под проверки Роскачества 29.03.2023, 08:110 Набор в Псковский большой детский хор пройдет в областном центре 29.03.2023, 07:520 Какие болезни развиваются из-за весенней погоды, рассказала врач 29.03.2023, 07:340 Проезд транспорта на участке дороги Кунья – Назимово затруднен
29.03.2023, 07:170 Похолодание в Европейской России будет кратковременным - синоптики 29.03.2023, 06:583 Долги россиян по ЖКХ предложили списать за счет регионального бюджета 28.03.2023, 22:440 Власти опровергли слухи об эвакуации в Порховском районе из-за подтопления 28.03.2023, 22:290 Уровень воды в реке Великой в Пскове превысил 240 см
28.03.2023, 22:002 Российские биологи предложили использовать сверчков, червей и тараканов в качестве основы для БАДов 28.03.2023, 21:400 Следователю в псковском УМВД предлагают зарплату от 35 тысяч рублей 28.03.2023, 21:200 Школьники из Псковской области смогут познакомиться с квантовыми технологиями 28.03.2023, 21:000 Бывший муж похитил и убил мать четырех детей в Мурманской области
28.03.2023, 20:550 ТОСы Дновского района поделились опытом с делегацией из Новгородской области 28.03.2023, 20:400 Псковичей оповестили об изменении графика выплаты пособия из маткапитала 28.03.2023, 20:310 В Пскове обсудили возможность создания технопарка для предприятий малого и среднего бизнеса 28.03.2023, 20:201 Средняя стоимость лапши и пюре быстрого приготовления увеличилась на 24%
28.03.2023, 20:070 В Дедовичском районе из-за паводка остановлен образовательный процесс 28.03.2023, 20:000 Псковские активисты «Движения первых» приняли участие в образовательном проекте 28.03.2023, 19:560 Пскович застрелил таксиста и сжёг его автомобиль 28.03.2023, 19:400 Жителей и гостей Пскова приглашают на «Встречу с прекрасным»
28.03.2023, 19:360 Поэтический вечер памяти поэта Андрея Виноградова пройдет в Пскове 28.03.2023, 19:200 Команда города Пскова по баскетболу стала победителем областной спартакиады 28.03.2023, 19:150 Площадки для разворота машин «Экопрома» установят в Ершовской волости 28.03.2023, 19:006 Тимофей Силич сравнил свою скульптуру беременной женщины с «Криком» Эдварда Мунка
28.03.2023, 18:450 Врач назвал продукты, повышающие риск развития рака желудка 28.03.2023, 18:361 «Гонки по вертикали»: ожидание аудиенции в Кремле, новая партия и сказка про белого бычка. ВИДЕО 28.03.2023, 18:270 Выпускникам псковских школ предлагают поступить в петербургский вуз по целевой квоте 28.03.2023, 18:220 Итоги II регионального форума работающей молодежи Псковской области подведут в пресс-центре ПЛН
28.03.2023, 18:150 Снятый в Кремле первый жестовый фильм покажут в Санкт-Петербурге 28.03.2023, 18:130 Тело мужчины извлекли из озера в Невельском районе 28.03.2023, 18:000 Чемпионат города Пскова по интерактивному футболу прошел на стадионе «Машиностроитель» 28.03.2023, 17:570 В введенном с нарушениями доме для переселенцев в Себежском районе выявили утечку
28.03.2023, 17:560 Капитальный ремонт Торошинского дома культуры продолжают в Псковском районе 28.03.2023, 17:510 Направить заявки на Всероссийский форум классных руководителей предлагают псковичам 28.03.2023, 17:500 В Псковской области прекратили уголовное дело об угрозе убийством шиной от бензопилы 28.03.2023, 17:480 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 28 марта
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru