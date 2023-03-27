Происшествия

Кражу квадроцикла раскрыли в Гдовском районе

Кражу квадроцикла раскрыли в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 7 марта текущего года из гаража на территории одной из баз отдыха в Гдовском районе, повредив запирающее устройство, украли квадроцикл стоимостью 500 тысяч рублей.

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личности граждан, подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались жители Ленинградской области – мужчина 1962 года рождения и женщина 1975 года рождения. Они дали признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража).