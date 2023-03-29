Происшествия

Рост ложных сообщений об акте терроризма зафиксировали в Псковской области в 2022 году

8714 преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2022 году, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2021 года (8377), в том числе 2 352 - тяжких и особо тяжких, удельный вес которых составил 26,9%. Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

В среднем по области ежемесячно регистрировалось 726 преступлений (в 2021-м - 698).

Статистический рост преступности в основном произошел за счет увеличения числа преступлений имущественной направленности, главным образом, краж (+8,8%, 2765-3007) и мошенничеств (+12,9%, 1122- 1267), преступлений, предусмотренных статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, +3262,5%, 8-269).

Уровень преступности составил 1420,7 преступлений на 100 тысяч населения Псковской области, в том числе no тяжким и особо тяжким составам — 383,5.

От преступных посягательств погибли 99 человек, получили тяжкий вред здоровью — 158.

Общая раскрываемость незначительно снизилась и составила 60,1% (-4,9%). Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 2,8% (63,5%-60,7%), но при этом она выше показателей по России (47,7%) и по СЗФО (45,5%), Псковская область занимает 10 место по России и 1 место по СЗФО.