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Более 3,5 тысячи преступников поймали псковские полицейские в 2022 году

30.03.2023 12:11|ПсковКомментариев: 0

3746 человек, совершивших преступления, установили в Псковской области в 2022 году (в 2021-м - 3911). Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

Наиболее активно в преступную деятельность вовлечены лица, не имеющие постоянного источника дохода и ранее совершавшие преступления (их доля среди выявленных лиц 65,3% и 61,3%, соответственно). Удельный вес женщин-преступниц составил 17,7%. Практически каждое третье лицо совершило преступление в состоянии алкогольного опьянения (1 198). 12,3% (461) установленных лиц совершили преступления в составе группы.

В числе преступлений npoтив личности больше зарегистрировано преступлений, предусмотренных частью 4 статьи111 УК РФ (+40,0%, 10-14) и изнасилований (+75%, 8-14). При этом на 25% сократилось количество совершенных убийств (32-24), на 13,5% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (89-77).

В структуре имущественных преступлений зафиксировано увеличение количества краж чужого имущества на 8,8% (2765-3007), в том числе на 21% неквалифицированных краж (1 185-1434). При этом количество тяжких краж сократилось на 4,9% (900-856), из квартир — на 6,9% (246-229).

На 7,1% (85-79) снизилось количество совершенных угонов, при этом возросло на 16,3% (49-57) число хищений транспортных средств, на 40% (25-35) - краж автомобилей.

Снизилось количество совершенным разбоев (-47,6%). Их раскрываемость составила 100,0%. Зарегистрировано 127 грабежей (+13,4%). Больше на 12,9% зарегистрировано мошенничеств всех видов (1122-1267).

На протяжении последних лет на территории области, как и в целом по России, общественную опасность представляют преступные деяния, совершаемые с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их доля в общей структуре преступности составляет 25,7% (2021 - 25,5%). В абсолютном значении число таких противоправных посягательств возросло на 5,2%, раскрываемость составила 39,6% (2021 - 49,5%).

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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