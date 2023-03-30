Происшествия

Более 20 фактов хищения бюджетных денег выявила псковская полиция в 2022 году

282 преступления экономической направленности задокументировали в Псковской области в 2022 году (-14,5%; 2021 - 330). На 7,9% снизилось количество преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размерах (89-82). Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

В результате проведенных мероприятий по декриминализации бюджетной сферы по итогам 2022 года УМВД выявило 22 преступления, связанных с освоением и хищением бюджетных денежных средств (- 46,34%), из них 21 — по тяжким и особо тяжким составам, 18 — в крупном и особо крупном размерах, 8 — коррупционной направленности, 8 преступлений связаны с реализацией государственного (5) и муниципального (3) заказов.

Сферами экономической деятельности, в которых в 2022 году выявили бюджетные преступления, являлись: строительство (8), образование (3), торговля (3), связь (2), коммунальные услуги (2), здравоохранение (2), недропользование (1), операции с недвижимостью (1).

Кроме того, в 2022 году возбудили 3 уголовных дела о преступлениях в сфере реализации национальных проектов (+50%), (НП «Демография» - 2, НП «Жильё и городская среда» - 1).

На 24% (25-19) снизилось количество пресеченных фактов взяточничества (статьи 290, 291 УК РФ). Число раскрытых преступлений экономической направленности в абсолютных значениях возросло на 33,7% (163-218).