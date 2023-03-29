Происшествия

107 преступлений совершили несовершеннолетние в Псковской области в 2022 году

Более 100 преступлений совершили несовершеннолетние в Псковской области в 2022 году. Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

«Несовершеннолетними или с их участием совершено 107 преступлений (-18,9%; 2021 г. - 132). Удельный вес таких противоправных посягательств снизился на 0,4% до 2% (2021 г. - 2,4%)», - говорится в отчете.

Установлено 105 несовершеннолетних, совершивших преступления (-11,8%; 2021 г. - 119). Удельный вес лиц данной категории составляет 2,8% (2021 г. - 3,0%). 18 подростков совершили преступления в состоянии опьянения (+5,9%, 2021 г. -17).

Возросло число преступных посягательств в отношении лиц, не достигших 18 лет (+14,3%; 413-472), их доля в общем массиве зарегистрированных криминальных деяний составила 5,4%. Число преступлений в отношении несовершеннолетних без учета части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей) возросло на 50,4% (117-176).

На профилактическом учете в органах внутренних дел состоят 400 (-6,1%; 2021 г. - 426) несовершеннолетних, 430 (2021 г. - 419) социально- неблагополучных родителей. Из 400 подростков, состоящих на учете в ПДН на 1 января 2023 года, 250 (62,5%) имеют организованный внеурочный досуг, оказана помощь в трудоустройстве 48 несовершеннолетним.