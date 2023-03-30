Происшествия

Число преступлений в общественных местах возросло в Псковской области

Число преступлений, совершенных в общественных местах в Псковской области в 2022 году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло (+5,6%, 2026-2140), их удельный вес увеличился на 0,4% до 24,6% (2021 - 24,2%). Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

Повысилась личная и имущественная безопасность граждан во время пребывания на улицах, количество уличных преступлений сократилось на 13,6% (1257-1086). Удельный вес таких преступлений снизился до 12,5% (2021 - 15%).

Сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (-27,4%, 361-262), разбоев (-9,1%, 11-10) и наркопреступлений (-37,5%, 275-172), совершенных в общественных местах. Больше зарегистрировано краж (+25,9%, 792-997), в том краж транспортных средств на 4% (25-26), грабежей (+18,8%, 80-95), фактов причинения тяжкого вреда здоровью (+33,3%, 15-20).

За 2022 год не допущено фактов совершения убийств, изнасилований, хулиганств в общественных местах.