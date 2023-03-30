Происшествия

Число преступлений в отношении апатридов и иностранцев возросло в Псковской области

Число зарегистрированных преступлений в отношении иностранных граждан и апатридов в Псковской области в 2022 году по сравнению с аналогичным периодом 2021-го возросло на 33,3% (27-36). Об этом говорится в отчете о деятельности регионального управления МВД России за 2022 год, опубликованном на сайте областного Собрания депутатов.

На 34,8% сократилось число преступлений, совершенным иностранными гражданами и лицами без гражданства (267-174). Установлено 166 лиц данной категории, совершивших преступления (+2,5%, 2021 г. - 162).

На территории региона проведи 2 848 (в 2021-м - 3 406) мероприятий в сфере контрольно-надзорной деятельности по результатам которых выявлено 1 878 (-2,1%) административных правонарушений, из которых 1 152 относятся к несоблюдению правил въезда либо режима пребывания на территории страны (ст. 18.8, ст. 18.9 KoAП РФ). В сфере внешней трудовой миграции выявили 453 административных правонарушения (ст. 18.10, ст. 18,1 3 KoAП РФ).

Процент взыскания штрафов по административным правонарушениям в целом составил 87%. Особое внимание уделялось работе по реализации мер законодательного регулирования, связанных с безальтернативным перемещением иностранных граждан за пределы Российской Федерации и ограничением их в праве повторных посещений страны.

Направлено 250 представлений о неразрешении иностранному гражданину въезда в Российскую Федерацию (в 2021-м — 203). Суды области в отношении 52 человек вынесли постановление о наложении административных штрафов с административным выдворением за пределы РФ (в 2021-м - 32). Принято 54 решения о депортации иностранных граждан (в 2021-м - 80), фактически депортировано 54 (-18,2%; 2021 г. - 66).