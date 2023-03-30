Происшествия

Имитирующего голоса чиновников афериста задержали в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала жителя Новороссийска, который похищал деньги, имитируя в телефонном разговоре голоса чиновников.

Мужчина звонил региональным чиновникам и руководителям образовательных организаций и просил их перевести деньги в долг, разговаривая голосами вышестоящих должностных лиц, сообщает RuNews24.

Подозреваемый перед звонками изучал манеру их общения и тренировался, чтобы добиться максимальной схожести.

С помощью такой схемы аферисту удалось выманить около 165 тысячи рублей. При обыске по месту жительства полицейские нашли симки и банковские карты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о мошенничестве сразу по двум статьям.