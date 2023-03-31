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Гражданин Казахстана предстанет перед судом за попытку дать взятку псковскому таможеннику

Гражданин Казахстана предстанет перед судом за попытку дать взятки псковскому таможеннику. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковской транспортной прокуратуры.

В феврале обвиняемый совершил покушение на передачу таможенному инспектору МАПП «Убылинка» Псковской таможни взятки в размере 2000 рублей. Деньги предназначались за ускорение процедуры таможенного оформления и не возвращения транспортного средства, находящегося под его управлением, на территорию Республики Латвия. Таможенный инспектор сообщил начальнику Псковской таможни о факте склонения его к совершению коррупционного преступления.

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Республики Казахстан. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 3 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество).

Уголовное дело направили для рассмотрения мировому судье судебного участка № 17 Пыталовского района.