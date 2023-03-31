Происшествия

Великолучанин попался на краже алкоголя

21-летний великолучанин попался на краже алкоголя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии 30 марта на маршруте патрулирования получил сообщение, что из магазина на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина совершил кражу спиртных напитков. Росгвардейцы прибыли в торговую точку и задержали молодого человека, который пытался скрыться с места происшествия.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.