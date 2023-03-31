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Псковичи сообщили о 25 нарушителях правил пограничного режима с начала года

31.03.2023 13:24|ПсковКомментариев: 0

Жители районов Псковской области сообщили о 25 нарушителях правил пограничного режима в первом квартале 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: Пограничное управление ФСБ России по Псковской области

В настоящее время жители приграничья в составе 35 добровольных народных дружин активно оказывают помощь сотрудникам погрануправления в обеспечении пограничной безопасности.

Дружинники контролируют соблюдение установленных на государственной границе и приграничной территории административно-правовых режимов, проводят разъяснительную работу среди местного населения по вопросам их соблюдения, также участвуют в поиске и задержании нарушителей границы.

За достигнутые результаты в защите госграницы России дружинники регулярно поощряются главами районов и губернатором Псковской области.

Управление выразило благодарность жителям приграничных районов за внесенный вклад в обеспечение пограничной безопасности на псковских рубежах и пригласило всех желающих вступить в ряды добровольных народных дружин. Для этого необходимо обратиться в ближайшее подразделение Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Теги: #Пограничное управление ФСБ России по Псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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