Происшествия

Семейная пара в Стругах Красных помирилась после поножовщины

Жителя поселка Струги Красные привлекли к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе внезапно возникшей ссоры с супругой подсудимый взял со стола кухни нож и два раза ударил им потерпевшую в спину. Женщине был причинен тяжкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия обвиняемый примирился с потерпевшей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, без назначения дополнительного наказания. Приговор суда в законную силу пока не вступил.