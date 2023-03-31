Происшествия

Псковичка попалась на краже пяти бутылок коньяка

58-летняя женщина в Пскове попалась на краже пяти бутылок коньяка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

31 марта в 17:30 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получил информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала пять бутылок коньяка и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.