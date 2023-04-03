Происшествия

Школьнице оторвало ногу при спуске с пятого этажа по простыням

В Нижнем Тагиле девочке оторвало ногу при падении из окна. Школьницу не отпустили гулять, и она решила спуститься из окна с помощью связанных простыней, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил» во «ВКонтакте».

По сообщениям очевидцев, школьница спускалась по простыням из окна квартиры на пятом этаже, не удержалась и упала вниз с большой высоты.

Пострадавшая получила тяжелые травмы, в том числе травматическую ампутацию ноги. За жизнь ребенка борются врачи. В МВД Нижнего Тагила информацию о произошедшем подтвердили, устанавливаются все обстоятельства трагического инцидента, отмечает издание «Газета.ru».