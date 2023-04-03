Происшествия

Безработную женщину подозревают в краже металла в новосокольнической деревне

Кражи металлоизделий раскрыла полиция в Новосокольническом районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в январе и феврале из двух квартир дома на улице Шоссейной в деревне Бурехино Новосокольнического района путем срыва навесного замка и скручивания петель запорного устройства украли металлические изделия от печей. Подозреваема в краже – безработная местная жительница 1985 года рождения. По версии следствия, похищенное она сдавала в пункт приема металла.

В отношении фигурантки возбудили уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.