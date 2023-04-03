Происшествия

Элитный алкоголь пытались незаконно провезти в Россию через пункт пропуска «Бурачки»

Водитель рейсового автобуса, следовавшего из Латвии в Россию, не задекларировал элитную алкогольную продукцию. Шесть бутылок с французским и шотландским алкоголем сотрудники таможни изъяли на пункте пропуска «Бурачки». Стоимость вина и виски может достигать двух миллионов рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Иностранный гражданин не подал сотрудникам таможни заполненную таможенную декларацию и не сообщил о перемещаемом им товаре. При таможенном досмотре в багаже обнаружили шесть упакованных в короба бутылок. В общей сложности 6,65 литра алкоголя.

«Экспертиза определила стоимость алкогольной продукции. Она составляет 1 млн 633 тысячи рублей. Физическим лицам для личного пользования запрещается ввозить из-за рубежа больше 5 литров алкогольной продукции с концентрацией спирта более 0,5 об.%. При этом алкоголь свыше 3 литров необходимо внести в декларацию и за каждый литр сверх нормы заплатить таможенные пошлины, налоги в размере 10 евро за 1 литр. По результатам экспертизы принимается решение о привлечении иностранного гражданина к ответственности в соответствии с российским законодательством», – пояснил начальник таможенного поста Денис Партоменко.