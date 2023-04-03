Происшествия

Житель Куньинского района предстанет перед судом за избиение знакомого совковой лопатой

18-летний житель Куньинского района предстанет перед судом за избиение знакомого совковой лопатой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 29 января обвиняемый находился во дворе своего дома. В помещении сарая он взял совковую лопату и на почве неприязненных отношений ударил ей знакомого в голову и грудь. Пострадавший упал на землю. У него выявили телесные повреждения в виде ушибленной раны в области левой брови и закрытые переломы ребер.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовное дело направили в Великолукский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.