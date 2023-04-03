Происшествия

Девушка похитила детскую коляску из магазина в Пскове

Девушка похитила детскую коляску из магазина на Рижском проспекте в Пскоове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации 3 апреля в 23.00. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали псковичку 1999 года рождения, которая похитила из торгового зала детскую коляску стоимостью более 7000 рублей.

Для дальнейшего разбирательства девушку передали сотрудникам полиции.