Происшествия

Иностранца с фальшивым паспортом задержали псковские пограничники

Иностранца, находящегося в межгосударственном розыске, задержали псковские пограничники. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Себежском районе в пограничной зоне сотрудники ФСБ остановили для проверки автомобиль Toyota. В процессе проверки документов один из пассажиров предъявил паспорт гражданина России с признаками частичной подделки. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина является иностранцем и находится в межгосударственном розыске за кражу.

Мужчину передали себежской полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

Другой инцидент произошел в Печорском районе, где псковские пограничники задержали выходца из Северной Африки, направлявшегося в сторону Эстонской Республики. В ходе опроса 29-летний молодой человек подтвердил свои планы по незаконному пересечению государственной границы в обход установленных пунктов пропуска.

Печорский районный суд привлёк нарушителя к административной ответственности в виде штрафа и выдворения с территории России.