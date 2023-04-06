Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Великолукском районе

Мужчина погиб при пожаре в деревне Аничково Великолукского района 5 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре поступила в 23.07. Жилой дом выгорел по всей площади. Мужчину 1966 года рождения обнаружили погибшим, а пострадавшую женщину 1968 года рождения доставили в Великолукскую межрайонную больницу. По предварительной информации, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарным удалось спасти хозяйственную постройку.

В тот же день на участке № 872 в садоводстве «Торошинка Псковского района сгорела баня. Предполагается, что возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети на вводе. После пожара уцелел дачный дом.

Кровля бани сгорела на улице Центральной в деревне Бор Новосольнического района. Причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

Пожар в деревне Платишино Красногородского района ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. В дымоходе жилого дома на улице Центральной сгорела сажа. В ведомстве считают, что пожар случился из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.