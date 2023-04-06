Происшествия

Иностранец пытался незаконно ввезти четыре шубы в Псковскую область

Незадекларированные новые женские шубы пытался ввезти в Россию через МАПП «Лудонка» иностранный гражданин, утверждая, что приобрел их за рубежом для личного пользования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

Мужчина пересекал латвийско-российскую границу пешком, имея при себе несколько пакетов с личными вещами. Пассажирскую таможенную декларацию предъявлять не стал. Сотрудникам таможни заявил об отсутствии в личных вещах товаров, подлежащих письменному декларированию.

При таможенном досмотре багажа гражданина Украины в пакетах таможенники обнаружили две голубые и две черные норковые шубы.

«На основании количества однородного товара и его стоимости четыре норковых шубы признаны товаром не для личного пользования. В отношении гражданина Украины возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ, в рамках административного производства назначена товароведческая экспертиза», – пояснила исполняющая обязанности начальника таможенного поста МАПП «Лудонка» Наталья Соловьева.