Происшествия

Великолучанин обратился за помощью в полицию и ударил женщину-следователя

Жителя города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

18 октября мужчина в состоянии алкогольного опьянения обратился в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки с заявлением о совершенном в отношении него преступлении. Находясь в помещении служебного кабинета, в ходе документирования обстоятельств из-за недовольства работой правоохранительных органов, он нанес женщине-следователю, проводившей проверку, удар кулаком в область кисти.

Приговор вынес Великолукский городской суд. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.