Происшествия

Душевая комната выгорела в доме великолучан из-за короткого замыкания

Жилой дом горел в деревне Лукьянцево Великолукского района 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о возгорании на улице Троицкой сообщили в 9.55. В жилом доме сгорела кровля, выгорела душевая комната.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в душевой комнате.

Еще один пожар ликвидировали 14 апреля в 2.22, он произошел в селе Середке Псковского района. Сгорела бесхозная постройка. Причиной, по предварительной информации, стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.