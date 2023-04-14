Происшествия

Псковского военного лишили свободы за уклонение от службы во время мобилизации

Военнослужащего привлекли к уголовной ответственности в Псковской области за самовольное оставление места службы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Псковский гарнизонный военный суд установил, что подсудимый без уважительных причин и стечения тяжелых обстоятельств в период мобилизации перестал прибывать на службу, проводил время по своему усмотрению, уклонившись от исполнения обязанностей военной службы.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3.1 статьи 337 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.