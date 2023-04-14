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Происшествия

В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы

14.04.2023 19:00|ПсковКомментариев: 0

Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, снятого на видео во дворе дома 5 на улице Руднева», - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как на улице сверстники приказывают мальчику взять в рот несъедобные предметы: палки, мусор, в том числе собачьи экскременты. По данным местных СМИ, это не единичный случай издевательства над данным ребенком.

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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