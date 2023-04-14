Происшествия

В Петербурге проверят видео, где ребенка заставляли лизать предметы с улицы

Прокуратура Петербурга выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента с ребенком, над которым сверстники издевались, заставляя его лизать предметы на улице, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«Прокуратура Выборгского района Санкт-Петербурга устанавливает обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, снятого на видео во дворе дома 5 на улице Руднева», - приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Ранее в Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено, как на улице сверстники приказывают мальчику взять в рот несъедобные предметы: палки, мусор, в том числе собачьи экскременты. По данным местных СМИ, это не единичный случай издевательства над данным ребенком.