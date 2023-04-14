Происшествия

Убийство знакомого в ходе новоселья в Острове обернулось для мужчины лишением свободы

32-летнего жителя города Острова признали виновным в убийстве знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В ночь на 19 апреля 2022 года ранее судимый злоумышленник употреблял спиртные напитки в гостях у знакомых по случаю новоселья в одном из домов на улице Фестивальной в городе Острове. Поссорившись с одним из гостей, он избил его, причинив телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, после чего выволок его на улицу и нанес множественные колото-резаные раны шеи и туловища, от которых потерпевший скончался. Затем он, чтобы уклониться от ответственности за совершенное преступление, собрал личные вещи и скрылся.

В течение суток следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска установили физическое местонахождение злоумышленника в одном из отдаленных районов области и задержали.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.