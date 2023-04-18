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До смерти избивший знакомого в 2011 году пскович отправится в тюрьму

Жителя Пскова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Уголовное дело возбудили по факту обнаружения 14 августа 2011 года в гараже на окраине Пскова тела потерпевшего. Труп нашли на четвертые сутки после безвестного исчезновения мужчины. По заключению судебно-медицинской экспертизы, на теле пострадавшего выявили множественные двухсторонние переломы ребер с разрывом селезенки.

«Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа, направленная на установление виновных лиц, продолжалась с целью реализации принципа неотвратимости наказания за совершенное преступное деяние», - подчеркнули следователи.

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Основными фигурантами по делу стали знакомая потерпевшего и ее супруг. По версии следствия, ночью 11 августа 2011 года мужчина тайно находился в гостях у знакомой на одном из центральных проспектов в городе Пскове. В этот момент ее муж неожиданно вернулся из командировки. В результате конфликта он жестоко избил потерпевшего, нанеся ему руками, ногами и монтировкой множественные удары по различным частям тела. С полученными травмами потерпевший самостоятельно ушел с места преступления и добрался до своего гаража, где позднее его обнаружили мертвым.

Приговором суда виновному назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии.