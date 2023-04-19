Происшествия

Телефонные мошенники похитили 1,7 млн рублей у режиссёра «Спокойной ночи, малыши!»

У режиссёра «Спокойной ночи, малыши!» Кирилла Барышникова похитили 1,7 млн рублей. Мошенники представились сотрудниками ОМВД Красносельского района Москвы и ЦБ и запугали жертву фейковыми транзакциями с его карты.

55-летнего мужчину обманули по стандартной схеме: позвонили в мессенджер, представились полицейским, заявили, что на его имя взяли кредит. Для убедительности сказали, что с ним свяжется руководитель отдела департамента Центрального банка Евгений Волошин и разъяснит что к чему, сообщает Telegram-канал Mash.

Затем якобы начальник отдела ЦБ перевёл звонок на свою помощницу. После этого мужчина оформил несколько кредитов с шестизначными суммами. Режиссёр понял, что его обманули, только на четвёртый день, когда банкиры перестали выходить на связь. Тогда он обратился в полицию, обо всём рассказал и написал заявление.