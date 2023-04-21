Происшествия

Мужчину без пальцев на ноге ищут в Псковской области с 14 февраля

Виталия Муравьевского 1972 года рождения разыскивают в Псковской области. 14 февраля он уехал в неизвестном направлении с двумя мужчинами нерусской национальности, с тех пор его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото здесь и далее: поисковый отряд «След»

«По информации родственников, Виталий добрый и отзывчивый, может помогать», - уточнили в поисковом отряде.

Мужчина был одет в чёрную чёрную шапку, чёрную зимнюю куртку, синие джинсы и утеплённые сапоги «пенники» чёрного цвета.

Особые приметы: отсутствуют пальцы на одной ноге, на второй ампутирована половина стопы. При ходьбе хромает.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о Виталие Муравьевском, просят сообщить об этом по телефонам: полиция 02, поисковый отряд «След» +79113767676.