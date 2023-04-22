Хотел переродиться: голого мужчину выловили из Москвы-реки

Сотрудники спасательной станции в Москве достали из реки неадекватного мужчину, который оказался в воде. Инцидент произошел 22 апреля.
Перед тем, как совершить прыжок с моста, мужчина полностью обнажился, сообщает РЕН ТВ.
После спасения он стал рассказывать медикам и полицейским о божественных пророчествах.
Он также объяснил, что спрыгнул с моста в Москву-реку, желая переродиться.
После осмотра медиками его госпитализировали. Он был направлен в психиатрическое отделение.
По данному факту проводится проверка.