Происшествия

Хотел переродиться: голого мужчину выловили из Москвы-реки

Сотрудники спасательной станции в Москве достали из реки неадекватного мужчину, который оказался в воде. Инцидент произошел 22 апреля.

Перед тем, как совершить прыжок с моста, мужчина полностью обнажился, сообщает РЕН ТВ.

После спасения он стал рассказывать медикам и полицейским о божественных пророчествах.

Он также объяснил, что спрыгнул с моста в Москву-реку, желая переродиться.

После осмотра медиками его госпитализировали. Он был направлен в психиатрическое отделение.

По данному факту проводится проверка.