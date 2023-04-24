Происшествия

Ссора полицейского и двух ефрейторов в Вологодской области закончилась выстрелом

Военные поссорились с полицейским во время поисков ушедшего в самоволку солдата в Вологодской области. Ссора закончилась выстрелом.

38-летний старший лейтенант приехал в воинскую часть на опрос сослуживцев пропавшего солдата. Вместе с ним опрос вели 21-летний и 22-летний ефрейторы, сообщает Telegram-канал Baza.

Во время беседы между военными и полицейским возник конфликт. Один из ефрейторов выхватил травмат, после чего произошел выстрел. Как утверждает военнослужащий, он нажал на курок случайно. Пуля попала полицейскому в ногу.

Теперь в ссоре между полицейским и военнослужащими будут разбираться военные следователи.