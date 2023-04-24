Происшествия

Наркоторговец попался полиции в Новосокольниках в ходе «проверочной закупки»

40-летнего жителя Новосокольников привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотических средств. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В январе подсудимый около одного из домов на улице Матросова в Новосокольниках, при проведении в отношении него оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», продал за 2500 рублей наркотическое средство, являющееся производным N-метилэфедрона, массой 0,421 г.

Дело рассмотрели в особом порядке. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.