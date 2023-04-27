Происшествия

Дачный дом сгорел в Себежском районе

Дачный дом сгорел в деревне Турково Себежского района 27 апреля, предварительно, из-за аварийного режима работы электрооборудования. Пожарные спасли 4 хозяйственные постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В тот же день жилой двухэтажный дом горел в деревне Гниловец Псковского района, сгорела кровля. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования в доме. Спасли пристройку к дому, 3 хозяйственные постройки, летний дом, беседку и соседний жилой дом. Из дома эвакуировали газовый баллон (50 литров).

Мусор горел на улице Гражданской в Пскове в неэксплуатируемом здании. Предполагается, что возгорание произошло неосторожного обращения с огнём неустановленного лица. Здание удалось спасти.