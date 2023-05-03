Происшествия

Убитого в Гдовском районе аиста вскрыли в ходе проверки

Убитого в Гдовском районе аиста вскрыли в ходе проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: «Дом белого аиста» / «ВКонтакте»

Дознаватели ОМВД России по Гдовскому району проводят проверку по факту гибели аиста в деревне Низовицы. В настоящее время уже проведено вскрытие птицы - в теле животного обнаружена охотничья дробь.

«Действия сотрудников полиции направлены на установление причастных лиц и привлечение их к установленной законом ответственности», - добавили в пресс-службе.

Напомним, выжившего после падения из гнезда аиста Ваню застрелили в Гдовском районе во время майских выходных.