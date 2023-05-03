Происшествия

Жилетку лидера группы «КняZz» похитили на выставке в центре современного искусства

Жилетку лидера группы «КняZz» Андрея Князева похитили на выставке в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве.

Позднее полиция задержала мужчину, которого подозревают в краже одежды музыканта. Как выяснилось, на выставке похититель удостоверился, что за ним никто не наблюдает, забрал одежду и вышел из здания. Пропажу заметили 27 апреля. А уже 2 мая полиция вышла на подозреваемого. Им оказался 66-летний москвич.

Теперь ему грозит заключение в тюрьме на шесть лет - стоимость похищенной жилетки оценили в миллион рублей, что составляет крупный размер кражи.