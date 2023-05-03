Происшествия

Ушедшего из детского сада трехлетнего мальчика разыскали псковские полицейские

Ушедшего из детского сада трехлетнего мальчика разыскали псковские полицейские. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Вечером 24 апреля в дежурную часть УМВД России по городу Пскову позвонила местная жительница и сообщила о пропаже своего трёхлетнего ребёнка по имени Егор. Полицейские выяснили у заявительницы, что она забирала сына из детского сада № 41 на улице Новосёлов и ненадолго оставила его на игровой площадке учреждения под присмотром семилетнего брата, а сама зашла в административное здание. Когда женщина вышла обратно, то увидела на территории садика только старшего ребенка.

На поиски маленького мальчика, одетого в синюю куртку, джинсы и кроссовки, незамедлительно ориентировали все наряды наружных служб полиции. Находившиеся неподалёку сотрудники ДПС капитан полиции Алексей Смирнов и лейтенант полиции Кирилл Ефимов приняли решение обследовать ближайшие дворы.

У дома 53 по улице Труда они увидели большую площадку, на которой играло много детей. Остановившись, напарники поинтересовались у находившихся там взрослых, не заметили ли они ребёнка, который раньше тут не появлялся. Родители подтвердили полицейским, что недавно к играм присоединился маленький мальчик, одетый как раз-таки в синюю куртку.

Капитан полиции Алексей Смирнов подошёл к малышу, спросил его имя и, выяснив, что его зовут Егор, предложил подождать маму в патрульном автомобиле. Пока на место ехали инспектор по делам несовершеннолетних и родительница, сотрудники ГИБДД посадили юного путешественника на водительское сиденье, познакомили с оборудованием служебной машины, разрешили покрутить руль и самостоятельно включить рацию.

«По прибытии заявительницы полицейские передали ей сына, а на прощание пообещали Егору всегда его защищать, но при главном условии – он больше не будет пугать родителей и самостоятельно уходить от мамы», - уточнили в пресс-службе.

В результате оперативных действий сотрудников полиции местонахождение ребёнка было установлено менее чем за час.