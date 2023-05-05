Происшествия

Диван воспламенился в квартире многоэтажки в Великих Луках

Диван воспламенился в квартире многоэтажки в Великих Луках в ночь с 9 на 10 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 00:26 в ведомство сообщили о возгорании Великих Луках на улице Кузьмина, 13. В многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире сгорел диван. Второй диван был поврежден огнем на площади квадратного метра. Комната закоптилась. Предварительная причина происшествия – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве электрооборудования. Сотрудникам МЧС удалось спасти квартиру.

Ранее в 11:06 в Плюссе на улице Железнодорожной в строительном вагончике огонь повредил стену и окно на площади. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные спасли вагончик и 2 хозяйственные постройки.

В 17:20 спасатели выезжали на вызов в Великих Луках на улице Проектной, 48. Там сгорели два бесхозных строения. Причина та же – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Ещё одну хозпостройку удалось спасти от огня.



А в 19:29 в Пскове на улице Байкова, 4 в многоквартирном жилом доме в мусоросборочной камере огонь повредил пластиковый контейнер. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В ночь с 9 на 10 мая в 00:39 поступило сообщение о пожаре в Невеле на улице Слепенкова. Там сгорели: дачный дом и две хозпостройки. Причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Пожарные спасли гараж от огня.