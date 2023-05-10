Происшествия

Псковичку задержали за кражу продуктов и косметики

Росгвардейцы задержали псковичку, которая похитила из торгового зала магазина на Рижском проспекте продукты питания и косметические средства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Росгвардейцы получили информацию о том, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации 9 мая около 19.00. Прибыв на объект, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали женщину.

Для дальнейшего разбирательства ее передали сотрудникам полиции.