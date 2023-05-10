Происшествия

Грузчик торговой базы скончался на рабочем месте в Бежаницком районе

Грузчик торговой базы скончался на рабочем месте в Бежаницком районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

«В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае. Грузчик торговой базы Бежаницкого райпо производил разгрузочно-погрузочные работы на территории склада, внезапно почувствовал себя плохо и присел. 39-летний мужчина скончался на рабочем месте до приезда скорой помощи», - говорится в сообщении.

Подробности происшествия уточняются.