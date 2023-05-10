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Происшествия

Врачи случайно оторвали ребенку голову во время родов и пришили ее обратно

10.05.2023 17:52|ПсковКомментариев: 1

В Бразилии местная жительница обвинила врача-гинеколога в смерти новорожденной дочери, которой оторвали голову во время родов. Все произошло в клинической больнице UFMG в районе Санта-Эфигения в центрально-южном регионе Белу-Оризонти.

34-летнюю женщину на 28 неделе беременности привезли в больницу с жалобами на высокое давление и врачи предложили рожать. В момент родов в помещении находился муж роженицы и он рассказал, что один из врачей попытался быстро вытащить тело ребенка из утробы матери, начал сильно давить ей на живот и оторвал новорожденной голову, вытягивая плод, сообщает RuNews24.

Через несколько дней труп младенца отдали родителям заявив, что он все равно бы умер — у него была патология дыхательной системы. Медицинский персонал якобы пришил голову обратно. Кроме того, представители клиники пообещали взять все расходы на похороны на себя, если семья не будет отправлять тело на экспертизу.

Источник: Псковская Лента Новостей
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