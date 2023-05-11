Происшествия

Женатого туриста обманули в Пскове, пообещав оказать интимные услуги

Мошенники обманули приехавшего в Псков мужчину, пообещав оказать интимные услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Женатый мужчина решил воспользоваться интимными услугами, найдя соответствующее объявление на сайте в Интернете. Позвонив по указанному там номеру телефона, он получил предложение подъехать по определенному адресу, что он и сделал.

Затем туристу предложили перевести деньги в размере 6500 рублей. Выполнив указанную просьбу, к мужчине никто не вышел, в связи с этим он обратился в полицию.

Дознаватель ОД УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В аналогичной ситуации оказался женатый пскович, которому предложили перевести 41 тысячу рублей. По данному факту следователь СУ УМВД России по Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ.

Ход и результаты расследования уголовных дел прокуратура города взяла на контроль.