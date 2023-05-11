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Вандалы срубили дерево на площади Ленина в Пскове

Вандалы срубили дерево на площади Ленина в Пскове. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил начальник УГХ администрации Пскова Александр Грацкий.

Он также отметил, что состояние деревьев на площади обследуют в ближайшее время.

«В прошлом году были пересажены деревья. К концу мая мы проведем обследование всех деревьев в рамках гарантии, идет поэтапное обследование. В случае каких-то инцидентов - либо засыхания, либо болезни деревьев - подрядчику будет направлено претензионное письмо», - сказал Александр Грацкий.

Напомним, в ноябре 2021 года состоялась приемка сквера на площади Ленина в Пскове после ремонта. Благоустройство общественной территории проходило по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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