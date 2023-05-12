Происшествия

Шкаф подожгли в квартире великолукской девятиэтажки

Пожар произошел в однокомнатной квартире девятиэтажного жилого дома в Великих Луках 11 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Ботвина, 1 сообщили в 22.25. В комнате огонь повредил шкаф, квартира закопчена. Предположительная причина возгорания - поджог.

В этот же день в 7.58 стало известно о пожаре в СНТ «Псковитянка» Псковского района. Там сгорел дачный дом. Причиной стало, по предварительной информации, нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи. Спасти от огня удалось две хозяйственные постройки.

Помимо этого, в 13.33 в ведомство сообщили о пожаре в деревне Бичи Пыталовского района. Сгорела хозяйственная постройка. Предположительная причина возгорания - аварийный режим электропроводки в надворной постройке.

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Напомним, пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Псковской области в предстоящие выходные.